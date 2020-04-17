Коронавирус
BFM.ruМедведев не исключил ужесточения мер в связи с коронавирусом
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе и могут потребоваться более жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.РИА Новости06:53
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Медведев предположил ужесточение мер по коронавирусу: «Ситуация тревожная»
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
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