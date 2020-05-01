Коронавирус
REGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Поэтому нужно детально проанализировать тот опыт, который накапливается прямо сейчас, а затем вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало более современным и отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 06:22
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Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый
Будущее России. Национальные проекты06:43
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Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Происшествия
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек
За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
Футбол
После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»
Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»
Sports.ru вчера в 15:57
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Футбол
Роман Асхабадзе: уверен, Бесчастных останется тренером «Факела»
Генеральный директор воронежского футбольного клуба "Факел" Роман Асхабадзе в интервью РИА Новости рассказал о голосовании клубов ФНЛ по вопросу завершения сезона в предлагаемые сроки, бюджете команды и продлении контракта с главным тренером Владимиром Бесчастных.
РИА Новости 04:05
Общество
Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 06:34
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Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU 29 апреля в 22:10
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СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Политика
Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
BFM.ru 29 апреля в 19:58
Шоу-бизнес
Ана де Армас встретила день рождения с Беном Аффлеком и поделилась снимками с праздника
В четверг 30 апреля Ане де Армас исполнилось 32 года — актриса встретила день рождения с возлюбленным, Беном Аффлеком.
Salt Mag 06:54
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года
Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
Общество
Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина
Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Политика
Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Взгляд.ру вчера в 20:20
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса
Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19.
Газета.Ru 06:03
Общество
Почти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
По информации на 1 мая, 7 933 человека заразились COVID-19 за сутки в России.
VSE42.RU 04:35
Политика
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Пострадавший в беседе с "ЮграРRО" рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
Политика
Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру вчера в 13:06