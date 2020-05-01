Политика

REGNUMREGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Медведев предложил изменить трудовое законодательство из-за коронавируса

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Медведев обещает изменения трудового законодательства

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Иран прокомментировал инцидент с США в Персидском заливе

Ранее американское Центральное командование ВМС сообщило, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с военными кораблями США в Персидском заливе.
News.ru 09:34
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Коммерсантъ вчера в 15:33
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Наука

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Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови.
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
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Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к лету

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Китайцы вычислили секрет непобедимости русских

Каждый русский человек, уверены китайцы, может завалить медведя голыми руками.
Комсомольская правда 04:40
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Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
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Хоккей

Щербак будет получать 10 миллионов рублей в год в «Тракторе»

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак подпишет двухлетний контракт с «Трактором».
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Представлена плата ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR

В скором времени стоит ждать новых материнских плат со стандартом ATX12VO, но пока ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR остается единственной моделью.
Megaobzor.com вчера в 13:30
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Раскритиковавший власть вратарь Фролов не покинет «Крылья Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов останется в самарском клубе, несмотря на критику власти.
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Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
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Общество

Томский губернатор назвал QR-пропуска унижающей достоинство мерой

По последним данным оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом.
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Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
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Политика

Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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В Ростовской области уточнили данные по умершим пациентам с SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 15:40 — REGNUM В Ростовской области большинство скончавшихся пациентов, у которых был выявлен коронавирус, поздно обратились за медицинской помощью.
REGNUM 08:40
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Разина

Савёловский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства известной телеведущей Леры Кудрявцевой.
Life.ru 07:37
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
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В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека

На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
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Общество

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Энергетика

«Газпром нефть»: летом нефть поднимется в цене выше $30

Москва, 1 мая 2020, 15:43 — REGNUM Восстановление спроса на нефть летом текущего года приведёт к увеличению цены на неё выше отметки $30 за баррель.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
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