Политика
REGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый
Будущее России. Национальные проекты06:43
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Армия и оружие
Иран прокомментировал инцидент с США в Персидском заливе
Ранее американское Центральное командование ВМС сообщило, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с военными кораблями США в Персидском заливе.
News.ru 09:34
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови.
РИА Новости 10:07
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Общество
Китайцы вычислили секрет непобедимости русских
Каждый русский человек, уверены китайцы, может завалить медведя голыми руками.
Комсомольская правда 04:40
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Хоккей
Щербак будет получать 10 миллионов рублей в год в «Тракторе»
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак подпишет двухлетний контракт с «Трактором».
Спорт-Экспресс 06:37
Гаджеты
Представлена плата ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR
В скором времени стоит ждать новых материнских плат со стандартом ATX12VO, но пока ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR остается единственной моделью.
Megaobzor.com вчера в 13:30
Футбол
Раскритиковавший власть вратарь Фролов не покинет «Крылья Советов»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов останется в самарском клубе, несмотря на критику власти.
ProstoProSport 07:56
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Общество
Томский губернатор назвал QR-пропуска унижающей достоинство мерой
По последним данным оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом.
Говорит Москва 07:27
Общество
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Происшествия
В Ростовской области уточнили данные по умершим пациентам с SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 15:40 — REGNUM В Ростовской области большинство скончавшихся пациентов, у которых был выявлен коронавирус, поздно обратились за медицинской помощью.
REGNUM 08:40
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Разина
Савёловский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства известной телеведущей Леры Кудрявцевой.
Life.ru 07:37
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Энергетика
«Газпром нефть»: летом нефть поднимется в цене выше $30
Москва, 1 мая 2020, 15:43 — REGNUM Восстановление спроса на нефть летом текущего года приведёт к увеличению цены на неё выше отметки $30 за баррель.
REGNUM 08:43
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55