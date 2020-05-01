Политика
REGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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с чего всё началось
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.РИА Новости08:15
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Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый
Будущее России. Национальные проекты06:43
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ 04:20
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
В Ростовской области уточнили данные по умершим пациентам с SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 15:40 — REGNUM В Ростовской области большинство скончавшихся пациентов, у которых был выявлен коронавирус, поздно обратились за медицинской помощью.
REGNUM 08:40
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском 13:29
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Политика
Украина начала переговоры о «поставках» трудовых мигрантов в Евросоюз
Киев, 1 мая 2020, 08:58 — REGNUM Правительство Украины начало переговоры со странами, заинтересованными в доставке украинских трудовых мигрантов.
REGNUM 01:58
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе
Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 09:16
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Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Здоровье
Эпидемиолог описала три сценария завершения эпидемии коронавируса
Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго выделила три возможных варианта завершения эпидемии коронавируса.
News.ru 08:38
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Игры
Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов
Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.
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Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
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Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.
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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала поклонникам о своем самочувствии.
Газета.Ru 04:14
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК 08:19