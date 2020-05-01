Политика

REGNUMREGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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с чего всё началось

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
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Общество

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REGNUM 08:40
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

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Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

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Политика

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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе

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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

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Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
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Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

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