Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,7K

Армия и оружие 60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 551

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 210

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 64

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 152

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом. 906

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 866

Происшествия Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии. 33

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 126

Игры Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.