Политика
REGNUMМедведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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с чего всё началось
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.РИА Новости08:15
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Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый
Будущее России. Национальные проекты06:43
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
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Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru вчера в 20:23
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Российская газета 11:02
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RT на русском 07:45
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Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
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Актуальные Новости 01:33
Здоровье
В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом
Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
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Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
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Интерфакс вчера в 20:32
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
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В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
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Премьер-министр Мишустин заболел коронавирусом
Премьер-министр РФ Михиал Мишустин заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Открытый Нижний вчера в 12:52
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Среди заболевших за сутки оказалось 3 несовершеннолетних и один младенец. Всего на Кубани были заражены коронавирусом 1 083 человека.
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Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
Здоровье
Врач-пульмонолог ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодых
Врач убежден, что коронавирус чаще всего атакует людей, которые уже страдают каким-нибудь заболеванием.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
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Беглов предупредил о новых мерах в случае взрывного роста эпидемии
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Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
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Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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