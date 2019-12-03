Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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с чего всё началось

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.
ТАСС09:38

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Ответные меры

Российская газета15:22

Дмитрий Медведев притормозил штрафы за скорость

Коммерсантъ14:14

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

ТАСС09:38

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Интерфакс11:16

Медведев пообещал изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

РИА Новости10:08

Снижать нештрафуемый порог превышения скорости пока не будут — Медведев

REGNUM09:52

Не так быстро: кабмин не определился с порогом превышения скорости

Известия12:30
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
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