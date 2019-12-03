Общество
ИнтерфаксМедведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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с чего всё началось
Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.ТАСС09:38
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Проезд в метро Москвы подорожает
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После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
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Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Шоу-бизнес
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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Футбол
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Киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим, об этом сообщается в официальном Twitter киевлян.
Кино
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Технологии
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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Армия и оружие
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Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанные с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
Авто
Назван способ сэкономить на заправке авто
Из-за высокой стоимости топлива и относительно низких зарплат в нашей стране нередко перед автомобилистами возникает вопрос, как же можно сэкономить на заправке своей машины.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве
Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Общество