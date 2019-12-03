Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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с чего всё началось

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.
ТАСС09:38

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Дмитрий Медведев притормозил штрафы за скорость

Коммерсантъ14:14

Медведев поручит еще раз обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч

РБК11:38

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

ТАСС09:38

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Интерфакс11:16

Медведев пообещал изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

РИА Новости10:08

Снижать нештрафуемый порог превышения скорости пока не будут — Медведев

REGNUM09:52

Не так быстро: кабмин не определился с порогом превышения скорости

Известия12:30
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Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Российская газета 13:48
Политика

Макрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
Piter.tv 11:40
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
RT на русском 11:03
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Транспорт

Проезд в метро Москвы подорожает

Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
РИА Новости 08:07
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

На пойманного пьяным за рулём пензенского депутата возбудили дело

После случившегося депутата заксобрания Пензенской области исключили из «Единой России» и вывели из состава партийной фракции.
Говорит Москва 12:24
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
БИЗНЕС Online вчера в 14:16
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 14:29
Футбол

Мбаппе отказался проводить переговоры по новому контракту с «ПСЖ»

Главная звезда французского "ПСЖ" Кильян Мбаппе серьёзно огорчил парижскую футбольную торсиду, отказавшись проводить переговоры по новому трудовому соглашение с командой, - об этом сообщает Telefoot.
Sport.ru 12:14
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»

Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат".
Российская газета 14:15
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело 07:05
Общество

Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»

Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
РБК 13:17
Политика

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском 15:02
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол через себя

Soccer.ru 03:01
Шоу-бизнес

Солистка Artik & Asti выходит замуж

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж, сообщило издание Super.
Газета.Ru 09:15
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Футбол

Киевское «Динамо» подписало нападающего юношеской сборной Бельгии

Киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим, об этом сообщается в официальном Twitter киевлян.
РИА Новости 09:10
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
Армия и оружие

Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии

Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанные с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
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Авто

Назван способ сэкономить на заправке авто

Из-за высокой стоимости топлива и относительно низких зарплат в нашей стране нередко перед автомобилистами возникает вопрос, как же можно сэкономить на заправке своей машины.
SpeedMe 00:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве

Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском 00:10
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Lenta.ru вчера в 11:51
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