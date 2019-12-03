Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.

с чего всё началось

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

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