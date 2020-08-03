В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.

с чего всё началось

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.

Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

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