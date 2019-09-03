Экономика
Деловое.ТВМедведев обозначил направления развития рынка жилья
Премьер указал депутатам на необходимость снижения ипотечного процента и важность выполнения работ по совершенствованию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал распоряжение правительству заняться развитием рынка жилья.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
Известия вчера в 12:29
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета вчера в 01:00
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Теннис
Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
Чемпионат 00:00
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 06:37
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Наука
Поведение собак зависит от особенностей строения их мозга
Ученые из США анализировали снимки магнитно-резонансной томографии собак 33 пород и выявили различия в строении их мозга.
Волга-Медиа вчера в 22:09
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.
Известия вчера в 20:53
Футбол
Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл»
В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 12:34
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
ТАСС вчера в 23:57
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий вчера в 04:50
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом под Волгоградом, шесть пассажиров автобуса пострадали, водитель легковушки погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 00:32
Политика
Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru вчера в 06:57