Политика

REGNUMREGNUMМедведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям. Об этом Медведев заявил в интервью программе «Вести в субботу».
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с чего всё началось
Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям, — сказал
 Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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