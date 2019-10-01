Политика

Красная веснаКрасная веснаМедведев обсудил с Додиком ситуацию в Боснии и Герцеговине

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Медведев указал на большой личный вклад Додика «в развитие и расширение взаимодействия с Россией». Тот, в свою очередь, отметил высокий уровень сотрудничества между Россией, Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной.
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Медведев отметил личный вклад Милорада Додика в расширение взаимодействия с Россией

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