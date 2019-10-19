Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире». Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью, данное главой правительства сербской газете "Вечерние новости".

Медведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире

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