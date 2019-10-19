Политика
ИзвестияМедведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире». Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью, данное главой правительства сербской газете "Вечерние новости".
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Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Происшествия
В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек
В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек.
Газета.Ru 22:56
Хоккей
Президиум Ночной хоккейной лиги решил уволить гендиректора Бахмутова
Члены президиума Ночной хоккейной лиги выступил за досрочное прекращение полномочий генерального директора Игоря Бахмутова, занимающего эту должность с лета 2016 года.
Sport24.ru 19:12
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет вчера в 04:58
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
ТАСС 10:28
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек
На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
РБК 20:35
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумконвоя
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что МЧС России в очередной раз доставило в Донбасс гуманитарную помощь, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:21
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век вчера в 11:32
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости вчера в 06:32
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма вчера в 15:12
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:31
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 04:50
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42