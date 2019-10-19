Политика

ИзвестияИзвестияМедведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире». Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью, данное главой правительства сербской газете "Вечерние новости".
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Медведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире

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Медведев обвинил США в стремлении изолировать Россию от мировой политики

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Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе

Российская газета17:00

Медведев заявил об усталости Европы из-за желания США доминировать в мире

РБК18:56

Медведев: стремление США доминировать во всем мире несет основной вред на Балканах

ТАСС17:13

Медведев рассказал, что в Европе устали от устремлений США доминировать

ТК Звезда17:06

Премьер Медведев: Европа устала от доминирования США в мире

URA.Ru19:24
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Общество

Илон Маск оценил российское образование

РИА Новости 16:42
Происшествия

В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек

В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек.
Газета.Ru 22:56
Хоккей

Президиум Ночной хоккейной лиги решил уволить гендиректора Бахмутова

Члены президиума Ночной хоккейной лиги выступил за досрочное прекращение полномочий генерального директора Игоря Бахмутова, занимающего эту должность с лета 2016 года.
Sport24.ru 19:12
Общество

Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты

Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет вчера в 04:58
Экономика

Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
ТАСС 10:28
Происшествия

В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек

На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
РБК 20:35
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за гумконвоя

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что МЧС России в очередной раз доставило в Донбасс гуманитарную помощь, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:21
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Космос

Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках

В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век вчера в 11:32
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости вчера в 06:32
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма вчера в 15:12
Общество

Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Здоровье

10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови

Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Космос

Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
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Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия 20:53
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:31
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 04:50
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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