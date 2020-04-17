Из-за COVID-19 власти Москвы ввели режим самоизоляции для граждан, запретили работу ТЦ, ресторанов и публичные мероприятия, а также закрыли городские парки. Кроме того, в городе ввели систему пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 28

Происшествия На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию. 19

Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. 87

Политика В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.

Армия и оружие Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме.

Армия и оружие МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Общество Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 2

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 441

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 102

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 4K

Политика Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов. 314

Общество Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. 1

Политика Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств. 10

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 3

Армия и оружие СМИ: Россия оборудует новую авиабазу на севере Сирии Представители сирийской армии и российские военные побывали недавно в районе южнее города Мадан (50 км юго-восточнее административного центра провинции Ракка) и проинспектировали будущее место новой базы.

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 213

Футбол Геннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом» Нынешний контракт Дзюбы с Зенитом рассчитан до 30 июня 2020 года и пока официально не был продлен.