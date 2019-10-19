Политика
РЕН ТВМедведев объяснил, почему США критикуют внешнюю политику России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему Вашингтон критикует внешнюю политику РФ. По его словам, Штаты критикуют внешнюю политику РФ исключительно из-за "безграничного желания доминировать во всем мире", сообщает ТАСС.
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Менеджер Грега Малки Кава сразу заявил, что команда бойца знает правила, а Харди разрешили использовать ингалятор глава UFC Дэйна Уайт и вице-президент организации по вопросам здоровья спортсменов Джефф Новицки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
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Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
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Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
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Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
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Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
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