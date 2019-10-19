Политика

РЕН ТВРЕН ТВМедведев объяснил, почему США критикуют внешнюю политику России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему Вашингтон критикует внешнюю политику РФ. По его словам, Штаты критикуют внешнюю политику РФ исключительно из-за "безграничного желания доминировать во всем мире", сообщает ТАСС.
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Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом

РИА Новостивчера в 17:08

Медведев объяснил, почему США критикуют внешнюю политику России

РЕН ТВвчера в 17:27

Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»

Царьградвчера в 18:33

Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО государства с внутренними противоречиями

Политика Сегоднявчера в 18:01

Попытки НАТО «затянуть» страны с внутренними конфликтами опасны - Медведев

Украина.ру02:24
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru 03:38
Происшествия

Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Единоборства

Боец UFC использовал ингалятор между раундами. Поединок аннулировали

Менеджер Грега Малки Кава сразу заявил, что команда бойца знает правила, а Харди разрешили использовать ингалятор глава UFC Дэйна Уайт и вице-президент организации по вопросам здоровья спортсменов Джефф Новицки.
Sports.ru 03:24
Политика

В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС 17 октября в 15:06
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Политика

Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье

Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Происшествия

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Известия 01:25
Политика

Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
REGNUM вчера в 13:01
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль вчера в 12:34
Происшествия

В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку

В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
РБК 05:56
Финансы

Москва обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году вместо долларов

Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
ПРАЙМ 06:20
Общество

Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты

Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском вчера в 12:56
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Российская газета 06:38
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Общество

«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Футбол

«Челси» интересуется полузащитником сборной Украины Малиновским

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает Sport Arena.
Sport24.ru вчера в 10:52
Общество

ФБК подал в суд на Минюст за внесение в список иностранных агентов

Ранее министерство юстиции выпустило пресс-релиз, где говорится, что организация получает иностранное финансирование.
Говорит Москва вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv вчера в 09:12
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Происшествия

Отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса

Вести.Ru вчера в 09:44
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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