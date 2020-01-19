Политика
ТАССМедведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Шоу-бизнес
Лена Ленина выходит замуж
Единоборства
Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора
Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Биатлон
На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартуют гонки преследования
В воскресенье, 19 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоятся гонки преследования.
Происшествия
Железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов в Алтайском крае
Железнодорожный снегоочиститель сошел с рельсов в Локтевском районе Алтайского края 19 января, сообщили в паблике Barnaul22.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Общество
Опубликовано видео прощания Зеленского с погибшими в авиакатастрофе над Ираном
Опубликовано видео прощания президента Украины Владимира Зеленского с 11 погибшими украинскими гражданами в результате авиакатастрофы над Ираном.
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Политика
Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины
Экономика
Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года
Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов.
Футбол
Хакан Чалханоглу: «Златана боятся, несмотря на то, что ему 38 лет. „Милану“ нужен такой лидер»
Златан в хорошей форме и обладает должными качествами. Несмотря на то, что ему 38 лет, противники боятся его.
Политика
США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году
США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
Политика
Иран отправит на Украину черные ящики украинского «Боинга»
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Происшествия
Выпавшие из окна под Пензой папа с дочкой находятся в больнице
В субботу вечером под окнами многоэтажки были обнаружены с телесными повреждениями 30-летний мужчина и его трехлетняя дочка.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам
По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.
Футбол
Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.