Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

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