Политика
ТАССМедведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал условие реванша с Конором Макгрегором
Хоккей
Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
Спорт
Свищев: допинг поощряется в Британии на государственном уровне
Решение Британского антидопингового агентства (UKAD) не предоставлять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробу четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна Мо Фара говорит о том, что употребление допинга поощряется в Британии на государственном уровне, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Политика
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Шоу-бизнес
Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков
Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет
Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
По сообщению местного ресурса «Думская», в небе пролетали спутники компании SpaceX.
Политика
Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Футбол
Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Футбол
«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме
"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Гаджеты
Официальный чехол для Samsung Galaxy Z Flip оценили в $100
Источники неоднократно сообщали о том, что Samsung Galaxy Z Flip будет значительно дешевле оригинального Galaxy Fold, причем называются цены в районе 800-1000 долларов, то есть новинка должна быть вдвое доступнее первого смартфона компании с гибким экраном.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Авто
Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж
Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.
Космос