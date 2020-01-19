Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Спорт Свищев: допинг поощряется в Британии на государственном уровне Решение Британского антидопингового агентства (UKAD) не предоставлять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробу четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна Мо Фара говорит о том, что употребление допинга поощряется в Британии на государственном уровне, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Политика Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Политика Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.

Гаджеты Официальный чехол для Samsung Galaxy Z Flip оценили в $100 Источники неоднократно сообщали о том, что Samsung Galaxy Z Flip будет значительно дешевле оригинального Galaxy Fold, причем называются цены в районе 800-1000 долларов, то есть новинка должна быть вдвое доступнее первого смартфона компании с гибким экраном.

Политика Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».