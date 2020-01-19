Политика

ТАССТАССМедведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

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