Экономика
REGNUMМедведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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По всей вероятности в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно равную 1 трлн рублей. Это очень большие деньги и эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:24
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