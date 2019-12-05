Экономика
РБКМедведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»
Как уточнил премьер, средства будут использованы при условии 80% внешних инвестиций. «Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку, то есть открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России», — отметил он.
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По всей вероятности в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно равную 1 трлн рублей. Это очень большие деньги и эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:24
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Транспорт
Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней
С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Политика
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Политика
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Хоккей
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ
Во встрече с "Сан-Хосе" один из лучших игроков НХЛ из-за проблемы с коньком задержался в раздевалке во время перерыва и присоединился к партнерам спустя несколько минут.
Общество
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Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
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Общество
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Общество
В США назвали главный цвет 2020 года
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
Стоимость ОСАГО в России предложили поднять на 30%
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Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Религия
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Медведев заявил об угрозе «беспощадного бунта» в России
Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к «бунту беспомощному и беспощадному».
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
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Происшествия
В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка
В Санкт-Петербурге задержали человека, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Спорт
Медведев прокомментировал допинговый скандал
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что проблема допинга в стране существует, но ситуация с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».
Происшествия
Двое рабочих погибли при пожаре на станции «Транснефти» в Татарстане
Представитель компании "Транснефть — Прикамье" сообщил РБК, что загорелась газовоздушная смесь, когда проводились работы по зачистке резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Пожар ликвидировали, он не повлиял на функционирование станции, отмечали в компании.