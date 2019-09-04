Теннис

РИА НовостиРИА НовостиМедведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
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Едва не снялся, но вышел в полуфинал. Медведев победил Вавринку и американскую публику

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Даниил Сергеевич Медведев
Российский теннисист
Российский профессиональный теннисист; победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде.
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