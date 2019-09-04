Поединок длился 2 часа и 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок, против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38. Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Политика Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Общество Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.

Экономика Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.

Общество Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Единоборства ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Наука Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Шоу-бизнес Тарасов сообщил о беременности Костенко Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.

Здоровье Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Политика Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.

Наука Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.

Здоровье За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.

Политика В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Футбол Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл» В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».