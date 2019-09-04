Теннис
РБКМедведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Поединок длился 2 часа 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38.
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Общество
Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника
Базовыми продуктами для завтрака школьника являются злаковые, яйца и молочные продукты, а позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:14
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Авто
Министр Мантуров раскрыл планы по продаже «президентских» Aurus
URA.Ru вчера в 23:27
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Общество
Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ вчера в 06:05
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Технологии
Платформа наружной рекламы BookingBoard начнет работу в SberCloud
В соответствии с соглашением, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тысяч рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.
Lenta.ru 02:09
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Кино
Стала известна дата церемонии прощания с актрисой Зинаидой Славиной
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 80 лет На сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, ушедшей из жизни во вторник.
Аргументы и Факты вчера в 09:41
Экономика
Группа ПИК построит жилье на Дальнем Востоке
Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона.
Ведомости вчера в 17:23
Футбол
Луис Суарес: Неймар сделал всё, чтобы вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сделал все возможное для того, чтобы вернуться в состав «Барселона», считает уругвайский нападающий каталонской команды Луис Суарес, его слова приводит 4 сентября AS.
REGNUM 03:39
Технологии
Найдена достойная альтернатива сексу
Lenta.ru 03:14
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА
В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА.
Piter.tv 03:43
Гаджеты
Msi анонсирует ноутбуки серии Prestige
Megaobzor.com вчера в 12:51
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Происшествия
В Кузбассе отец подбросил новорожденную дочку соседке
Полицейские выяснили, 19-летняя мать ребенка оставила новорожденную на попечение супруга и отправилась развлекаться с друзьями.
Российская газета 02:32
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59