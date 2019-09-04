Поединок длился 2 часа и 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок, против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38. Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

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