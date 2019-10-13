Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае. В финальном поединке российский спортсмен не оставил шансов представителю Германии Александру Звереву.

Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

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