Теннис
Газета.RuМедведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае. В финальном поединке российский спортсмен не оставил шансов представителю Германии Александру Звереву.
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Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Футбол
Мостовой: нынешняя сборная лучшая в истории? Глупости
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что нынешняя национальная команда — сильнейшая в истории.
Единоборства
Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжелом весе, передает RT.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Армия и оружие
Эрдоган открестился от претензий на сирийские территории
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не хочет завладеть сирийскими территориями.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Теннис
15-летняя Гауфф выиграла турнир WTA в Линце
В финальном матче турнира WTA в австрийском Линце 15-летняя американка Кори Гауфф одержала победу в трех сетах на латвийкой Еленой Остапенко.
Происшествия
В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок
Ребенок и трое взрослых погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщает местное интернет-издание Donday.
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
Гаджеты
Архитектура AMD Zen 3 увеличит быстродействие более чем на восемь процентов
Источник изображения: AMD, RedGamingTech Какие дополнительные улучшения получит архитектура Zen 3, пока остаётся загадкой, но некоторые источники уже формируют прогнозы по их влиянию на уровень быстродействия соответствующих процессоров AMD.
Гаджеты
Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7
Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Армия и оружие
Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн
В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Кино
Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибло по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Хоккей
Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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