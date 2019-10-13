Теннис
Газета.RuМедведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае. В финальном поединке российский спортсмен не оставил шансов представителю Германии Александру Звереву.
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Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
После восьми туров сборная России (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
Политика
Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Российский президент Владимир Путин заявил, что после военных операций 2011 года в Ливии сбылись предупреждения свергнутого и убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией
Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
Происшествия
Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства в Саратове
В официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос, участникам которого предложили высказать мнение о возвращении в России смертной казни.
Шоу-бизнес
Джордж Клуни изменил жене Амаль с 30-летней актрисой
30-летняя актриса 58-летний Джордж Клуни познакомились на съемках рекламного ролика.
Футбол
Артем Дзюба: «Если получится победить Бельгию, то это вообще волшебно»
Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поздравления с выходом в финальную часть ЧЕ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
Наука
Эксперты изучили лекарства от астмы на молекулярном уровне
Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого изучила, как лекарство от астмы взаимодействует с белкой внешней оболочки клеток.
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян
Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Футбол
Черчесов: «Главная задача сборной России — выиграть чемпионат Европы»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Политика
На Украине после пресс-марафона Зеленского поставили диагноз журналистике
С критикой работы журналистов в ходе пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил известный украинский врач Евгений Комаровский 12 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Денис Паслер призвал чиновников более эффективно использовать федеральное финансирование
Глава региона Денис Паслер отметил, что федеральное финансирование используется недостаточно эффективно.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Футбол
Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.