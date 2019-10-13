Теннис
Газета.RuМедведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае. В финальном поединке российский спортсмен не оставил шансов представителю Германии Александру Звереву.
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Космос
SpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 году
Первый пилотируемый полет на космическую станцию должен был состояться в прошлом году, но SpaceX потерпела серьезную неудачу в апреле, когда ее челнок Dragon взорвался во время испытаний, вызвав задержку и возобновления испытаний.
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Футбол
Томаш Губочан: «Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских»
Словацкий защитник «Омонии» Томаш Губочан жалеет, что не поиграл на новых стадионах в России.
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Футбол
Игнашевич поздравил сборную России с выходом на ЧЕ-2020
Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич, в настоящее время возглавляющий клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо», поздравил национальную команду с попаданием в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Хоккей
Петр Чех виртуозно дебютировал в хоккее, став лучшим игроком матча
Бывший вратарь сборной Чехии, английских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси» Петр Чех потрясающе сыграл своей первый матч в хоккее.
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Политика
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайд, США, выяснили, что мощные ветра, формируемые в окрестностях сверхмассивных черных дыр (СМЧД), лежащих в центрах карликовых галактик, оказывают существенное влияние на эволюцию этих галактик, подавляя формирование в них новых звезд.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.