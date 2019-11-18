Футбол

Мойка78Мойка78Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним. В интервью «Спорт-Экспресс» он уточнил, что футболист готовится с командой и набирает форму.
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с чего всё началось

Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.
Спорт-Экспрессвчера в 11:56

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Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Спорт-Экспрессвчера в 11:56

Александр Медведев об Александре Кокорине: надеюсь, он слов на ветер не бросает

Петербургский дневниквчера в 14:59

Президент «Зенита» заявил о мечте Кокорина завершить карьеру в Петербурге

РБКвчера в 13:20

Гендиректор «Зенита» рассказал, о чем мечтает Кокорин

Спорт день за днемвчера в 13:30

Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Мойка78вчера в 15:35

Медведев хочет продлить контракт с Кокориным весной

Gazeta.SPbвчера в 14:10

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Кокорин мечтает завершить в Петербурге карьеру»

78.ruвчера в 23:15
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

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В РЖД представили прототип новой плацкарты

РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Экономика

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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Происшествия

Драка спецназовца ФСБ с неизвестными в винном баре попала на видео

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Актер Игорь Верник срочно госпитализирован

URA.Ru 02:11
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Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Газета.Ru 01:46
Общество

Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными

ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Новые Известия 02:14
Политика

Наталья Котова стала новой главой Челябинска

РИА Новости 02:07
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

У здания парламента в Тбилиси вновь установлены палатки протестующих

RT на русском 00:46
Происшествия

Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой

Вечерняя Москва 00:36
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:49
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Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Вести.Ru вчера в 05:51
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Ранее сообщалось, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
RT на русском 02:04
Общество

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам

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Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Daily Storm 01:37
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Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

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В Челябинске случился пожар на компрессорном заводе

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На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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