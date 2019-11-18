Футбол
Мойка78Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним. В интервью «Спорт-Экспресс» он уточнил, что футболист готовится с командой и набирает форму.
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с чего всё началось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.Спорт-Экспрессвчера в 11:56
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Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»
Спорт-Экспрессвчера в 11:56
Александр Медведев об Александре Кокорине: надеюсь, он слов на ветер не бросает
Петербургский дневниквчера в 14:59
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