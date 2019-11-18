Футбол

Мойка78Мойка78Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним. В интервью «Спорт-Экспресс» он уточнил, что футболист готовится с командой и набирает форму.
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с чего всё началось

Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.
Спорт-Экспрессвчера в 11:56

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Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Спорт-Экспрессвчера в 11:56

Александр Медведев об Александре Кокорине: надеюсь, он слов на ветер не бросает

Петербургский дневниквчера в 14:59

Президент «Зенита» заявил о мечте Кокорина завершить карьеру в Петербурге

РБКвчера в 13:20

Гендиректор «Зенита» рассказал, о чем мечтает Кокорин

Спорт день за днемвчера в 13:30

Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Мойка78вчера в 15:35

Медведев хочет продлить контракт с Кокориным весной

Gazeta.SPbвчера в 14:10

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Кокорин мечтает завершить в Петербурге карьеру»

78.ruвчера в 23:15
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Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
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В Челябинске горит компрессорный завод

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Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

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В России появится обновленный Jaguar XE

Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
SpeedMe вчера в 04:12
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Армия и оружие

Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34

Россия получила первые зарубежные заявки на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортный вариант Су-34), сообщил журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости вчера в 01:30
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru 17 ноября в 03:51
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Пропустившего стрелка охранника колледжа в Благовещенске арестовали

Благовещенский городской суд принял решение об аресте охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который находился на посту в колледже города, когда в учебное заведение зашел устроивший расстрел студент.
Газета.Ru вчера в 19:58
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Общество

Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Интерфакс вчера в 11:06
Здоровье

Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака

Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Ugpressa.ru вчера в 14:53
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

Naked Science 14 ноября в 02:07
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

REGNUM вчера в 22:42
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия 17 ноября в 19:24
Технологии

В России научились оценивать состояние двигателя автомобиля по звуку

С помощью мобильного приложения водитель сможет записать звук работающего мотора, а полученные данные будут направляться в систему для анализа.
Live24 вчера в 07:12
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Теннис

Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU вчера в 14:41
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

МедиаПоток вчера в 05:01
Политика

Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Интерфакс 00:04
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
Московский Комсомолец вчера в 17:21
Политика

Украина в НАТО – путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн

Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
РИА Новости вчера в 19:23
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета 17 ноября в 21:00
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском вчера в 06:52
Политика

Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией мирным путем

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.
Народные новости вчера в 23:35
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