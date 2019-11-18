Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.

с чего всё началось

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним. В интервью «Спорт-Экспресс» он уточнил, что футболист готовится с командой и набирает форму.

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