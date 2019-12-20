Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.
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с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости15:08

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Интерфакс12:50

Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости

RT на русском15:48

Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

Известия10:55

Пресс-секретарь Медведева сомневается в скором снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

ТАСС13:52
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.
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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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Компания Amazon запустила в конце прошлого года проект Project Kuiper с целью создания на низкой околоземной орбите группировки из более чем 3,2 тыс. спутников для обеспечения доступом в Интернет населения удалённых и труднодоступных регионов планеты.
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Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
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Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
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В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

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Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
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Путин ответил на вопрос о пенсионной реформе в стране

Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о пенсионной реформе.
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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