Общество
РИА НовостиМедведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.
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с чего всё началось
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.РИА Новости09:23
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