Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

с чего всё началось

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.

Происшествия Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Гаджеты Неубиваемый смартфон Samsung со съёмным аккумулятором и мощной платформой Galaxy XCover FieldPro На днях мы узнали, что смартфон будет работать под управлением Android 10 из коробки, а сердцем послужит SoC Exynos 9611, то есть это будет первый смартфон линейки Galaxy Xcover, к производительности которого никаких вопросов не будет.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Политика Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Экономика Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Общество Шведскую журналистку поразила атмосфера в поездах РФ Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от путешествия на поезде по России, уделив внимание дружелюбию граждан РФ.

Политика Россия ответит зеркально на санкции США — Путин 18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Космос Amazon запустит производство интернет-спутников Компания Amazon запустила в конце прошлого года проект Project Kuiper с целью создания на низкой околоземной орбите группировки из более чем 3,2 тыс. спутников для обеспечения доступом в Интернет населения удалённых и труднодоступных регионов планеты.

Здоровье Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.