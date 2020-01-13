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Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

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Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

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