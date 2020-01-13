Общество
РИА НовостиМедведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
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Транспорт
Продажа билетов на поезда «Ласточка» и «Стриж» приостановлена с марта
Продажа билетов на скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» по маршрутам Нижний Новгород – Москва и Москва – Нижний Новгород приостановлена с 1 марта 2020 года.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Футбол
Marca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»
Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Кино
В США вручили премию «Выбор критиков»
Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Гаджеты
Windows 7 останется без поддержки 14 января. Что рекомендует Microsoft?
Во вторник, 14 января, выпущенная в июле 2009 года, официально останется без поддержки.
Здоровье
Названы признаки, указывающие на отсутствие онкологии у человека
Врачи озвучили признаки отсутствия рака у человека.
Авто
Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке
Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
Политика
Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.