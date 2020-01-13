Общество
РИА НовостиМедведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Читать в источнике
Оценить470
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели
Российский бизнесмен и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров женился на модели по имени Аламат из чеченского села Шали.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.
Происшествия
В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным
В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Кино
Трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето появился в Сети
Опубликован первый трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
Иран собирается преследовать главу США Дональда Трампа в судебном порядке после убийства генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Исламской Республики).
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".