Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

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Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

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Армия и оружие Трамп намерен присвоить сирийскую нефть На днях Трамп дал интервью телевизионному каналу Fox News, в котором заявил, что отношение Штатов месторождениям нефти, находящимся под контролем американского военного контингента, может измениться.

Политика Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.

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