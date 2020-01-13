Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
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Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны.
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Один из существенных недостатков послойного наплавления — анизотропия внутренней структуры сплава напечатанной детали (кристаллики сплава вытянуты вдоль направления печати).
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