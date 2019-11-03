Политика

REGNUMREGNUMМедведев оценил попытки США усилить влияние в Юго-Восточной Азии

Намерения США усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли в регионе и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил 2 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post накануне инвестиционного саммита АСЕАН.
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Дмитрий Медведев выступит на инвестиционном саммите АСЕАН

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В Екатеринбурге один из пассажиров вчера вечером, 2 ноября, избил кондуктора муниципального автобуса № 25, находившегося в районе перекрестка 8 Марта — Малышева.
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