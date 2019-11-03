Политика
REGNUMМедведев оценил попытки США усилить влияние в Юго-Восточной Азии
Намерения США усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли в регионе и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил 2 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post накануне инвестиционного саммита АСЕАН.
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Здоровье
Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Армия и оружие
За атаку на Хмеймим ВМФ России нанес массированный удар
Военное обозрение вчера в 01:40
Происшествия
СКР сообщил о серьёзном прогрессе в раскрытии убийства Эльджаркиева
Глава центра «Э» МВД Ингушетии был расстрелян накануне на улице Академика Анохина в Москве.
Говорит Москва 03:56
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru вчера в 13:21
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Интерфакс вчера в 06:57
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости вчера в 14:50
Авто
Названы лучшие новые автомобили за 1,5 миллиона рублей
Автоновости дня 01 ноября в 04:08
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Музыка
Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru 01 ноября в 07:41
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект закона, призванный упростить порядок назначения и выплат пенсий, а также он позволит сократить количество документов.
Невские Новости 01 ноября в 11:11
Политика
В Польше рассказали о «нежелательном сближении» России и Франции
В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности, действующих санкций.
РИА Новости 01:56
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК 01 ноября в 05:47
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 22:28
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир жестко избил кондуктора автобуса и сбежал
В Екатеринбурге один из пассажиров вчера вечером, 2 ноября, избил кондуктора муниципального автобуса № 25, находившегося в районе перекрестка 8 Марта — Малышева.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 00:54
Хоккей
Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках
ТАСС Спорт вчера в 19:04