Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМедведев оценил работу над концепцией безопасности

Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Медведев оценил работу над концепцией общественной безопасности

Парламентская газета09:59

COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую

Царьград10:12

Медведев: паники в период пандемии удалось избежать

REGNUM10:04

Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать

Российская газета10:23

Медведев: работа над концепцией общественной безопасности должна быть ускорена

Интерфакс - Россия09:50

Медведев заявил, что в России удалось не допустить паники в период пандемии

ТАСС09:31

Медведев назвал сроки создания концепции общественной безопасности

РИА Новости09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель

Газета.Ru 01:15
1
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
35
Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
98
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
344
Происшествия

Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите

Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
3
Гаджеты

В России представлен бюджетный смартфон с емким аккумулятором и стерео

Согласно официальному пресс-релизу, новинку отлично можно использовать для просмотра видеоконтента — дисплей имеет разрешение 2400х1080 точек (FHD+), а звучание двойных стереодинамиков дополнительно улучшается технологиями Hi-Res Audio и Dirac 2.0.
Популярная механика 09:46
8
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
617
Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
5
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Происшествия

В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
1
Политика

Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
Lenta.ru 11:30
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
5,1K
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
48
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru 08:16
32
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 04:07
38
Армия и оружие

США показали применение F-15E атомной бомбы

Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
5
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
309
Игры

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Sony объявила другую дату, когда проведёт презентацию PlayStation 5. Компания перенесла анонс на 11 июня, тогда как ранее собиралась презентовать новинку уже 4 июня.
ВладТайм 08:02
60
Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
140
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,6K
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,3K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
61
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
110
Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
3,7K
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
46
Наука

Ученые обнаружили цикл у радиоимпульсов: он составляет 157 дней

Ранее аналогичный повторяющийся импульс 180916.J10158 + 56 был обнаружен в Канаде: его цикл в десять раз меньше и составляет 16 дней.
Хайтек вчера в 07:04
Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk вчера в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное