Коронавирус
РИА НовостиМедведев оценил работу над концепцией безопасности
Разработка концепции общественной безопасности до 2030 года должна выйти на более высокий уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев: работа над концепцией общественной безопасности должна быть ускорена
Интерфакс - Россия09:50
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Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Общество
В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Происшествия
Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите
Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
Гаджеты
В России представлен бюджетный смартфон с емким аккумулятором и стерео
Согласно официальному пресс-релизу, новинку отлично можно использовать для просмотра видеоконтента — дисплей имеет разрешение 2400х1080 точек (FHD+), а звучание двойных стереодинамиков дополнительно улучшается технологиями Hi-Res Audio и Dirac 2.0.
Популярная механика 09:46
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Политика
Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
Lenta.ru 11:30
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru 08:16
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 04:07
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Игры
Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня
Sony объявила другую дату, когда проведёт презентацию PlayStation 5. Компания перенесла анонс на 11 июня, тогда как ранее собиралась презентовать новинку уже 4 июня.
ВладТайм 08:02
Происшествия
Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
Наука
Ученые обнаружили цикл у радиоимпульсов: он составляет 157 дней
Ранее аналогичный повторяющийся импульс 180916.J10158 + 56 был обнаружен в Канаде: его цикл в десять раз меньше и составляет 16 дней.
Хайтек вчера в 07:04
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk вчера в 14:24