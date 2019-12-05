Общество
ТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
Читать в источнике
Оценить48
Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста. Напомню, в соответствии с национальными целями наша экономика должна расти темпами на уровне мировых - 3%. Это вполне достижимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru 04:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Политика
Медведев рассказал о своём самом сложном решении
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
Политика
National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию»
Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Россия высылает болгарского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
Стоимость ОСАГО может быть увеличена
Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Общество
ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Футбол
Фанат «Спартака»: Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу
Болельщик московского «Спартака» и автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл поделился мнением о массовом задержании фанатов команды после оскорблений нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Шоу-бизнес
Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил
Певца обвиняют в измене с коллегой Несколько часов назад американский артист Джастин Тимберлейк публично принес свои извинения супруге Джессике Бил.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Зак Снайдер подтвердил существование режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер подтвердил на своей странице в социальной сети Vero факт существования режиссерской версии кинокомикса «Лига справедливости».
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.