Общество
Аргументы и ФактыМедведев назвал уходящий год для экономики России стабильным
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что 2019 год для экономики и соцсферы России стал стабильным, передает ТАСС. Также Медведев заявил, что в текущем году уровень инфляции будет самым низким за всю историю РФ. Она будет находиться в пределах 3,8%.
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Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста. Напомню, в соответствии с национальными целями наша экономика должна расти темпами на уровне мировых - 3%. Это вполне достижимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru 04:18
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