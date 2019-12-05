Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев оценил развитие страны в 2019 году

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.
Читать в источнике
Комментировать260

Подробнее о событии

Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новости10:54

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМвчера в 04:23

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАССвчера в 06:10

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБКвчера в 04:55

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известиявчера в 04:29

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUM04:58

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфаксвчера в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Космос

Украина представила панораму «лунной базы»

РЕН ТВ 07:43
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Единоборства

Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорар

Стали известны гонорары мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которые побьются за несколько титулов в супертяжелом весе.
Sportbox.RU 08:01
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова. Свое решительное "Нет" он высказал в интервью "Газете.Ru".
Piter.tv 04 декабря в 10:10
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил о планах Apple выпустить в 2020 году пять iPhone.
Lenta.ru 08:04
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Общество

Стрельцов ждут провокации, а Козероги смогут реализовать планы

Необходимо сохранить эмоциональное равновесие, не поддаваясь на провокации извне. ♑️ Козерог Знакомство с возможными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать планы.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 04 декабря в 13:51
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Политика

Турция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

BFM.ru 12:24
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Единоборства

Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Российская газета 00:59
Происшествия

Суды вынесли приговоры фигурантам «московского дела»

Телеканал RTVI 03:27
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru 14:05
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

Москва 24 04 декабря в 11:26
Армия и оружие

Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике

Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru 04 декабря в 18:22
Политика

Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Rambler News Service 11:37
Футбол

Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Спорт-Экспресс 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное