Экономика
Российская газетаМедведев оценил развитие страны в 2019 году
"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.
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