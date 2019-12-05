"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.

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