Общество
Российская газетаМедведев оценил развитие страны в 2019 году
"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко трогательно поздравила сына с днем рождения
Известная телеведущая Регина Тодоренко трогательно поздравила своего сына с первым днем рождения.
Гаджеты
AMD может вывести на рынок 5-нанометровые решения в 2021 году
Как ожидается, в начале 2021 года в продажу поступят первые 5- нанометровые продукты «красной» команды.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Футбол
Суарес высказался о том, когда Месси может завершить карьеру
Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова капитана и нападающего каталонцев Лионеля Месси о том, что приближается момент, когда аргентинец уйдет из футбола, сообщает Mundo Deportivo.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы
В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Баскетбол
ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Политика
МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».
Политика
Зеленский хочет создать в Донбассе «муниципальную стражу»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать в Донбассе структуру по обеспечению безопасности «муниципальную стражу».
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.