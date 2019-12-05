Экономика
Российская газетаМедведев оценил развитие страны в 2019 году
"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.
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Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно
ПРАЙМ05 декабря в 04:23
О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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