Экономика
Российская газетаМедведев оценил развитие страны в 2019 году
"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам. Но развивалась экономика не такими темпами, как хотелось бы - максимальный рост прогнозируется в размере 1,3-1,5 процента ВВП.
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Армия и оружие
Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России
Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Футбол
«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Журнал The National Interest опубликовал подробное сравнение американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor и российского Су-57.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Энергетика
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Происшествия
Подозреваемый в хищении 1,6 млрд отправлен под домашний арест
Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест одного из подозреваемых в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала в Калининградской области, сообщил представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ 5 декабря, передает ТАСС.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Здоровье
Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года
Трансплантолог Михаил Каабак сообщил РИА Новости, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца года, лист ожидания уже сформирован.
Происшествия
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом
Футбол
«Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы с поста главного тренера
«Эвертон» отправил в отставку главного тренера клуба Марку Силву. Пресс-служба «ирисок» объявила об уходе португальского специалиста.
Общество
Более 98% пострадавших от паводка получили сертификаты на жилье
Более 98% пострадавших от паводка в Иркутской области получили сертификаты на восстановление своих жилищных прав.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции против «Северного потока-2»
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против "Северного потока-2".
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
Борьба за победу в Финале Гран-при по фигурному катанию развернется между россиянками Александрой Трусовой и Аленой Косторной, считает серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Космос
Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
Общество
В ходе забастовки в Париже задержали 90 человек
Во время начавшейся накануне, 5 декабря, масштабной забастовки транспортников в Париже задержали 90 человек, сообщает местная полиция в Twitter.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.