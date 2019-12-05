Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать311

Подробнее о событии

Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новостивчера в 10:54

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUMвчера в 04:58

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМ05 декабря в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru вчера в 08:04
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Происшествия

Опубликованы кадры аварии у вестибюля МЦК в Москве

RT на русском 04:03
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 05 декабря в 11:04
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Политика

Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, пока Украина не перестанет требовать выплаты по судебным решениям.
РИА Новости 05:17
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Спорт

Йохеуг победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 06:06
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU 02:49
Общество

Мэр Липецка объяснила появление видео с нецензурной бранью

РБК 06:24
Футбол

Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
RT на русском 04:52
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Космос

Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки и теперь планируется на 20 декабря.
ТАСС вчера в 19:50
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим объявила о скорой помолвке

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, поделилась с поклонниками фотографией обручального кольца.
Политическая Экспертиза 06:19
Политика

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
ТАСС 01:12
Футбол

Рэпер Баста признался, что ему не нравится тренер «Ростова» Валерий Карпин

Популярный рэп-исполнитель и уроженец Ростова-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) рассказал о своем отношении к тренеру ФК «Ростова» Валерию Карпину и предстоящей встрече клуба с московским «Спартаком».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 05:14
Экономика

ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Ведомости 02:26
Общество

Малышева развеяла мифы вокруг МРТ

Телеведущая Малышева развенчала мифы об МРТ. Телеведущая и врач решила развеять мифы, которые окружают МРТ.
Ореанда-Новости 06:25
Единоборства

Боб Арум: «Руис побьет Джошуа в реванше»

Бывший промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энди Руиса Боб Арум дал прогноз на бой экс-подопечного против Энтони Джошуа.
Sports.ru 03:27
Хоккей

Грецкий: У Капризова какая-то несправедливая обида

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий отреагировал на слова форварда ЦСКА Кирилла Капризова в свой адрес.
Нева Спорт 06:29
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное