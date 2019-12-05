Наша экономика и соцсфера пережила этот год нормально и стабильно, с учетом, что были разные годы и проблемы. В этом году экономика развивалась, но не такими темпами, как хотелось бы – ожидается рост ВВП от 1,3 до 1,5 %

Премьер-министр Дмитрий Медведев на ежегодном итоговом интервью российским телеканалам заявил, что российская экономика и социальная сфера прожили этот год нормально, стабильно. Экономика развивалась, хотя и не такими темпами, как хотелось бы.

Медведев оценил развитие экономики России в уходящем году

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