Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Некоторые продукты питания негативно сказываются на работе головного мозга, утверждают специалисты.
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Грете Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле
Юная шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в скором времени должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Экономика
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Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
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Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
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Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
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Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста
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Политика
Путин заявил о сложностях в диалоге с Украиной по газу
Российский лидер отметил, что в Вене продолжается диалог представителей Киева и Москвы, который не обходится без сложностей.
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Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала
В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.
Здоровье
Более 191 тысячи жителей Владимирской области прошли диспансеризацию
По состоянию на 4 декабря во Владимирской области более 191 тысячи человек прошло диспансеризацию, в ходе которой было впервые выявлено 17,7 тысяч заболеваний.
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В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ
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Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправится к МКС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) планируется запустить с космодрома Байконур в пятницу, сообщил "Роскосмос".
Технологии
В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.
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Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.
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В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.