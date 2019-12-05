Экономика
РИА НовостиМедведев рассказал о росте ВВП по итогам года
Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно
ПРАЙМ05 декабря в 04:23
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