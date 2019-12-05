Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Происшествия Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.

Политика Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки".

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Наука Собаки понимают язык человека на высоком уровне Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Biology Letters, неожиданно выяснилось, что собаки понимают слова человеческой речи, даже когда их произносят люди, которые им не знакомы.

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Фигурное катание Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.