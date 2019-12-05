Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов
Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
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Экономика
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Экономика
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Общество
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Политика
В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО
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Общество
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Общество
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Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
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Напомним, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сентябре подписал с «Пюником» контракт на один год, но так и не вышел на поле в составе команды.
Экономика
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Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020
Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников заявил, что Сергей Карасёв является единственным российским арбитром, у которого есть шанс работать на матчах чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
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