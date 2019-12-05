Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
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Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

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В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

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Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
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В Киеве заявили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

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Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

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