Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Происшествия
Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Минфин России откажется от заимствований в долларах
Из-за введенных дополнительных американских санкций, Министерство финансов России, вероятнее всего, не сможет больше занимать в долларах, сообщил Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.
Армия и оружие
В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия
Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание
Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
Музыка
Опубликован топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Музыкальные сервисы Apple Music и Shazam составили рейтинг самых популярных песен в 2019 году, сообщает InterMedia.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Экономика
В Киеве заявили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
Напомним, в декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Происшествия
В Иране погибли 11 человек при взрыве газа на свадьбе
В августе на праздновании свадьбы в Кабуле погибли 63 человека, еще более 180 человек пострадали.
Авто
Автомобили Ravon резко подешевели в России
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»
На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают свежее фото Пугачевой и Дружининой
Некоторые поклонники решили, что певица выглядит старше актрисы Недавно Алла Пугачева приняла участие в съемках телешоу "Сегодня вечером", ведущим которого на сегодняшний день является ее муж Максим Галкин.