Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
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Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Политика
Путин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий
Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.
Общество
Назван основной способ кражи денег с карт россиян
За последние несколько лет мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов россиян, практически полностью перешли на телефонные звонки под видом сотрудников банка, пишет «Коммерсантъ».
Спорт
Родченков мог изменить базу данных лаборатории из США, заявил эксперт
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков мог вносить изменения в базу данных уже после переезда в США, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила новую атаку «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе
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Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Экономика
Пул IP-адресов РосНИИРОС оказался в чешской компании
Reliable Communications s.r.o. получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов, подсчитал "Ъ".
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Волейбол
«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира
Казанский «Зенит» сыграл третий матч на клубном чемпионате мира, который проходит в Бразилии.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Экономика
Александр Осипов обсудил с гендиректором РЖД вопросы сотрудничества в 2020 году
6 декабря губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров обсудили вопросы взаимодействия в 2020 и последующих годах, а также подвели итоги работы в текущем году.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ
У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
Общество
ГИБДД ужесточит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД получит право аннулировать водительские удостоверения без суда Он напомнил, что сейчас эта часть экзамена, на которой проверяется знание правил дорожного движения, а также «иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения», включает около 800 вопросов.