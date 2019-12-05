Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать275

Подробнее о событии

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUMвчера в 04:58

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новостивчера в 10:54

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМ05 декабря в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Спорт

Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира по гандболу

Чемпионат вчера в 08:15
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Музыка

Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла

Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Piter.tv вчера в 14:36
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Avia.pro вчера в 22:13
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости вчера в 08:49
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Обстоятельства происшествия выясняются.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Здоровье

Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

Актуальные Новости вчера в 02:50
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Российская газета вчера в 14:24
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Киберспорт

Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 04 декабря в 02:44
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье

В России на 11% выросла смертность от отравления алкоголем

Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 433 человека, это на 15,9% больше, чем годом ранее (1,3 человека на 100 тысяч человек), пишет «Интерфакс».
Живая Кубань 00:30
Общество

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии.
РБК вчера в 19:50
Политика

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Lenta.ru вчера в 19:43
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Starliner

Мойка78 вчера в 20:56
Политика

Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Саммит «нормандской четверки» продлится три часа

В Берлине выразили надежду, что результатом первого за три года нормандского саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов", подчеркнула Деммер.
Утро.ru вчера в 08:23
Здоровье

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкие гастроэнтерологи перечислили продукты, регулярное употребление которых грозит развитием колоректального рака.
Medical Note 00:00
Политика

Зеленский сравнил Украину с «блюдом для больших боссов»

«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы (Украина) были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — цитирует Зеленского РБК.
Известия вчера в 19:35
Армия и оружие

Озвучен план создания новой ядерной триады США

Владимир Козин рассказал о том, что начало формирования новой ядерной триады в США намечено на 2026 год, просуществует она до 2080-90-х годов.
Южный Федеральный вчера в 22:33
Кино

Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Музыка

Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»

17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:58
Хоккей

Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника

Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Чемпионат вчера в 05:30
Фигурное катание

Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе

RT на русском вчера в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное