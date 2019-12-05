Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

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Политика США расширили санкции в отношении России Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

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Финансы Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.