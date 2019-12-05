Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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