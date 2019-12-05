Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
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Что Дмитрий Медведев ответил Насте Ивлеевой о закрытии YouTube

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«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

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